إعلام العدو: أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قيودًا على وسط “إسرائيل” والقدس في أعقاب إطلاق حزب الله صواريخ طويلة المدى في وقت سابق اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 14:40

إعلام العدو: أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قيودًا على وسط “إسرائيل” والقدس في أعقاب إطلاق حزب الله صواريخ طويلة المدى في وقت سابق اليوم

منذ 19 mins 1 October، 2024
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