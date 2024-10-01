إعلام العدو: قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقرر فرض قيود جديدة على مجموعة مناطق من ضمنها القدس ومستوطنات الضفة وتل أبيب وضواحيها بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 14:38

إعلام العدو: قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقرر فرض قيود جديدة على مجموعة مناطق من ضمنها القدس ومستوطنات الضفة وتل أبيب وضواحيها بسبب الوضع الأمني

منذ 19 mins 1 October، 2024
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