وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41638 شهيد و96460 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 14:38

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41638 شهيد و96460 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 22 mins 1 October، 2024
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