الرئيس بري: أتوجه بالشكر إلى كل اللبنانيين والقوى السياسية والروحية والجمعيات الأهلية في مختلف المناطق على مبادرتهم لاستضافة أهلنا النازحين الذين أخرجهم العدوان الإسرائيلي من ديارهم بغير حق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 14:38

الرئيس بري: أتوجه بالشكر إلى كل اللبنانيين والقوى السياسية والروحية والجمعيات الأهلية في مختلف المناطق على مبادرتهم لاستضافة أهلنا النازحين الذين أخرجهم العدوان الإسرائيلي من ديارهم بغير حق

منذ 24 mins 1 October، 2024
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