رئيس مجلس النواب نبيه بري: نطالب الأمم المتحدة بضرورة العمل على إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيلياً على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 14:38

رئيس مجلس النواب نبيه بري: نطالب الأمم المتحدة بضرورة العمل على إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيلياً على لبنان

منذ 25 mins 1 October، 2024
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