اعلام العدو: أنباء أولية عن سقوط عدد من الإصابات جراء سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 11:34

اعلام العدو: أنباء أولية عن سقوط عدد من الإصابات جراء سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب

منذ 18 mins 1 October، 2024
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