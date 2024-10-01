اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 11:32

اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في تل أبيب

منذ 24 mins 1 October، 2024
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