المتحدث باسم جيش العدو: تم تفعيل الإنذارات في وسط البلاد إثر إطلاقات عبرت من الأراضي اللبنانية وجارٍ التحقيق في التفاصيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 11:32

المتحدث باسم جيش العدو: تم تفعيل الإنذارات في وسط البلاد إثر إطلاقات عبرت من الأراضي اللبنانية وجارٍ التحقيق في التفاصيل

منذ 26 mins 1 October، 2024
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