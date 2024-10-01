الدفاع السورية: العدوان ادى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 05:20

الدفاع السورية: العدوان ادى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة

منذ 2 ساعة 1 October، 2024
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