الدفاع السورية: العدوان استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 05:22
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الشيخ قاسم: مستعدون اذا قرر الاسرائيلي ان يدخل بريا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري
الشيخ قاسم: سنختار امينا عاما للحزب في اقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب
منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية في لبنان متأثرة ومنهكة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
كتائب القسام: بكمين محكم تمكنا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين للعدو شرق خانيونس
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ 107 تمركزا لجنود العدو الصهيوني في محيط مبنى قصر العدل في محور "نتساريم"
كتائب الأقصى: قصفنا تموضعا لجنود العدو على خط إمداد محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار 107
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمل عدائية في أجواء محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن الأحد 17 غارة على منشآت مدنية في محافظة الحديدة
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
الدفاع السورية: العدوان استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق
منذ 2 ساعة
1 October، 2024
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