وزارة الدفاع السورية: حوالي الساعة 05 :2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 05:20

وزارة الدفاع السورية: حوالي الساعة 05 :2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل

منذ 2 ساعة 1 October، 2024
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