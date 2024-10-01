اعلام العدو: على خلفية الصوت الذي سمع دويه في تل أبيب تم رصد اطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه غوش دان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2024 - 03:48

اعلام العدو: على خلفية الصوت الذي سمع دويه في تل أبيب تم رصد اطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه غوش دان

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة