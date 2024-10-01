قصف مدفعي شمال شرق مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 02:16

قصف مدفعي شمال شرق مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع

منذ 45 mins 1 October، 2024
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