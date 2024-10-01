اعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 00:44

اعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا بالجليل الغربي

منذ 48 mins 30 September، 2024
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