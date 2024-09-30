الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي: عراق السيد السيستاني ليس مصر ولا الأردن فالعراق بمرجعيته وحكومته وشعبه ومقاومته لم ولن يسمح بفرض الحصار على لبنان الإباء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 21:38

الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي: عراق السيد السيستاني ليس مصر ولا الأردن فالعراق بمرجعيته وحكومته وشعبه ومقاومته لم ولن يسمح بفرض الحصار على لبنان الإباء

منذ 18 mins 30 September، 2024
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