المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا عددا من الكريات شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية من صواريخ “فادي 1” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 21:38

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا عددا من الكريات شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية من صواريخ “فادي 1”

منذ 31 mins 30 September، 2024
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