المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة يفتاح الصهيونية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 20:06

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة يفتاح الصهيونية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 38 mins 30 September، 2024
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