دوي انفجارات متتالية في “نهاريا” وشمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 17:00
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الشيخ قاسم: مستعدون اذا قرر الاسرائيلي ان يدخل بريا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري
الشيخ قاسم: لم تتمكن "اسرائيل" من ان تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله اعلامها حلم لم يصلوا اليه ولن يصلوا اليه
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على محافظة بعلبك-الهرمل
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 14 مسعفًا في اعتداءات اسرائيلية على المسعفين والمراكز الصحية في اليومين الأخيرين
وزارة الصحة: استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين جراء استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة جب جنين في البقاع الغربي
مراسلونا في البقاع: الغارات الصهيونية استهدفت بلدات نحلة وماسا والحلانية وعين التينة والسفري والخضر
مراسلونا في الجنوب: غارات معادية على الصرفند وسيناي والمعمرية وقعقعية الصنوبر وعدلون والبابلية والغسانية والبازورية
105 شهداء و 359 جريحا حصيلة غارات العدو يوم امس الاحد على مختلف المناطق اللبنانية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
عبد السلام: الشعب اليمني يؤكد في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان
محمد عبدالسلام: العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ويكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة
حركة حماس تدين العدوان على اليمن: العدو المجرم لن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة
مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من المصابين بقصف قوات العدو لمدرسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
مراسل المنار: 3 شهداء في قصف الاحتلال عددا من المواطنين في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة
الناطق باسم حركة أنصار الله: عدوان إسرائيلي جديد على منشآت مدنية في الحديدة في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة
محمد عبدالسلام: العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ويكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة
حركة حماس تدين العدوان على اليمن: العدو المجرم لن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة
الشيخ قاسم: سنختار امينا عاما للحزب في اقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب
دوي انفجارات متتالية في “نهاريا” وشمال فلسطين المحتلة
منذ 1 ساعة
30 September، 2024
عاجل
نهاريا
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