بالفيديو | مشاهد من مكان الغارة الإسرائيلية في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت

استهدف الطيران الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، العاصمة اللبنانية بيروت، للمرّة الأولى، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي شارفت على انهاء عامها الأوّل.

وقصفت طائرة اسرائيلية من دون طيّار، بصاروخ موجّه، شقة سكنية، في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفور حدوث الاعتداء، سارعت فرق الدفاع المدني والصليب الى المكان ، حيث عملت على اطفاء الحريق الذي أحدثته الغارة في الشقة، ونقل المصابين الى مستشفيات المنطقة.

وكانت وكالة رويترز أكدت سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان في جنوب غرب بيروت، وقالت إن ضربة إسرائيلية تستهدف شقة في منطقة الكولا في بيروت، في أول قصف داخل حدود المدينة منذ بدء معركة طوفان الاقصى.

وافاد مراسل المنار ان الغارة اسفرات ارتقاء 4 شهداء و4 جرحى بينهم اطفال نقلوا الى مستشفى رفيق الحريري والمقاصد.

المصدر: قناة المنار + مواقع