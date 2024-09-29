مجاهدو المقاومة ثابتون في ميدان الدفاع عن غزة ولبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مواصلتها عملياتها وتصديها للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، وعلى لبنان. وفي السياق، أكدت المقاومة قصف مجاهديها اليوم الأحد معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1. إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية. مستعمرة ساعر كانت ايضاً ضمن أهداف المقاومة، حيث استهدفها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية.

في ما يلي بيانا المقاومة

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 29-09-2024 معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأحد 29-9-2024

25 ربيع الأول 1446 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأحد 29-09-2024 تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأحد 29-9-2024

25 ربيع الأول 1446 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:00 من يوم الأحد 29-09-2024 مستعمرة ساعر بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأحد 29-9-2024

25 ربيع الأول 1446 هـ

هذا ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية بياناً بالعمليات التي استهدفت مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت 28-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي ١، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية.

4- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- استهداف مستعمرة روش بينا بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- استهداف مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- استهداف مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- استهداف مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

المصدر: موقع المنار