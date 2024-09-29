رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: اذا كانت المقاومة ستُهزم بشهادة قادتها لما كنا رأينا انتصارات جبهة المقاومة بعد شهادة سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:04
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الرئيس ميشال عون: يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا قاد المقاومة على دروب النصر والتحرير فكان أمينا لوعده وفيا لشعبه
الإمام السيد علي الخامنئي: جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وخسر حزب الله زعيما لا مثيل له
الإمام الخامنئي: إن الأساس الذي أسسه السيد نصر الله في لبنان وصدره إلى جبهات المقاومة الأخرى لن يختفي بفقده
الإمام الخامنئي: سيد المقاومة لم يكن شخصا بل كان طريقا ومدرسة وسيستمر هذا الطريق
المرجع السيد علي السيستاني: كان الشهيد الكبير انموذجا قياديا قل نظيره وقام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال
السيد السيستاني: نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب والخسارة
القسام: يسجل للشهيد القائد السيد حسن نصر الله موقفه التاريخي خلال "طوفان الأقصى" أقدس وأشرف المعارك
الخارجية السورية : الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها
سرايا القدس تنعى السيد نصر الله : ننعى سيداً عظيماً التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة ساعر بالصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه ورداً على استباحة العدو للمدن والقرى
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
اعلام العدو : سقوط صاروخ في منطقة معاليه ادوميم شرق القدس اطلق من لبنان تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق
مراسل المنار: 3 شهداء للهيئة الصحية الإسلامية في استهداف الطيران الصهيوني مركزا اسعافيا في بلدة حومين الفوقا فجراً
مراسل المنار: الطيران الصهيوني المعادي شن غارتين استهدفتا بلدة الجميجمة ومجرى نهر بلاط جنوب لبنان
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: اذا كانت المقاومة ستُهزم بشهادة قادتها لما كنا رأينا انتصارات جبهة المقاومة بعد شهادة سليماني
منذ 39 mins
29 September، 2024
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التعليقات
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مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي 1
قاليباف: نعتبر أن اميركا شريكة في كل جرائم الكيان الصهيوني وعليها أن تتحمل عواقب هذا الأمر
قاليباف: وفقاً للحكم الشرعي لقائد الثورة الإسلامية فإننا لن نتردد في مساعدة المقاومة على أي مستوى
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