الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: أتقدم بالعزاء الكبير والتبريك للأمة العربية والاسلامية باستشهاد قائد المقاومة ورمزها الكبير سماحة السيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:10

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: أتقدم بالعزاء الكبير والتبريك للأمة العربية والاسلامية باستشهاد قائد المقاومة ورمزها الكبير سماحة السيد حسن نصر الله

منذ 36 mins 28 September، 2024
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