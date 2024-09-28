وليد جنبلاط ناعيًا الشهيد السيد نصر الله: انضم ورفاقه إلى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38

وليد جنبلاط ناعيًا الشهيد السيد نصر الله: انضم ورفاقه إلى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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