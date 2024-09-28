وسائل إعلام إسرائيلية: فرض قيود على التجمعات وسط “إسرائيل” (فلسطين المحتلة) بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 15:32

وسائل إعلام إسرائيلية: فرض قيود على التجمعات وسط “إسرائيل” (فلسطين المحتلة) بسبب الوضع الأمني

منذ 22 mins 28 September، 2024
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