اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات في الجليل الغربي والأسفل. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 10:54

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات في الجليل الغربي والأسفل.

منذ 10 mins 28 September، 2024
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