الوكالة الوطنية للاعلام: 8 شهداء في الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة بعدران في قضاء الشوف بجبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 10:54

الوكالة الوطنية للاعلام: 8 شهداء في الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة بعدران في قضاء الشوف بجبل لبنان

منذ 20 mins 28 September، 2024
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