مراسل المنار: غارات معادية استهدفت بلدات في قضاء بعلبك والبقاع الاوسط شرقي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 10:54

مراسل المنار: غارات معادية استهدفت بلدات في قضاء بعلبك والبقاع الاوسط شرقي لبنان

منذ 22 mins 28 September، 2024
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