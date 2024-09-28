إعلام العدو: سقوط صواريخ في الجليل الأسفل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 09:22

إعلام العدو: سقوط صواريخ في الجليل الأسفل

منذ 9 mins 28 September، 2024
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