إعلام العدو: سماع دوي انفجار في “تل أبيب” وسط فلسطين المحتلة من هرتسليا حتى الساحل في ريشون لتسيون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 09:22

إعلام العدو: سماع دوي انفجار في “تل أبيب” وسط فلسطين المحتلة من هرتسليا حتى الساحل في ريشون لتسيون

منذ 25 mins 28 September، 2024
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