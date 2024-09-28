مراسل المنار: صليات صاروخية متتالية بإتجاه الأراضي المحتلة ودوي صافرات الانذار في عشرات المستعمرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2024 - 09:22

مراسل المنار: صليات صاروخية متتالية بإتجاه الأراضي المحتلة ودوي صافرات الانذار في عشرات المستعمرات

منذ 53 mins 28 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة