إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة شرق تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 07:48

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة شرق تل أبيب

منذ 8 mins 28 September، 2024
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