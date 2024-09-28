المقاومة الاسلامية في العراق تقصف للمرة الثالثة فجر اليوم السبت أهداف عسكرية اسرائيلية في فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 06:16
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المقاومة الاسلامية في العراق تقصف للمرة الثالثة فجر اليوم السبت أهداف عسكرية اسرائيلية في فلسطين المحتلة
منذ 50 mins
28 September، 2024
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