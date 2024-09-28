غارات صهيونية متتالية على مناطق الكفاءات والحدث والليلكي والشويفات وبرج البراجنة والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 04:44

غارات صهيونية متتالية على مناطق الكفاءات والحدث والليلكي والشويفات وبرج البراجنة والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية

منذ 6 mins 28 September، 2024
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