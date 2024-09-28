مراسل المنار: غارات لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت طاريا والنبي شيت وجنتا في البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 03:12

مراسل المنار: غارات لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت طاريا والنبي شيت وجنتا في البقاع اللبناني

منذ 8 mins 28 September، 2024
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