مراسل المنار: غارات لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدات السفري وبوداي وسرعين في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 03:10

مراسل المنار: غارات لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدات السفري وبوداي وسرعين في البقاع

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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