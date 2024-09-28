العلاقات الإعلامية في حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو الاسرائيلي الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 03:10
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العلاقات الإعلامية في حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو الاسرائيلي الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل
منذ 1 ساعة
28 September، 2024
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