مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي استهدف منطقة الشبريحا شمال مدينة صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 01:34

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي استهدف منطقة الشبريحا شمال مدينة صور جنوب لبنان

منذ 19 mins 28 September، 2024
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