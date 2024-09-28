مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل منذ ساعتين على أطراف بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 01:34
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المقاومة الاسلامية قصفت مدينة صفد المحتلة بالصواريخ في اطار الرد على الاستباحة الصهيونية للمدنيين
مراسل المنار: شهيدان اثر استهداف جيش الاحتلال مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل منذ ساعتين على أطراف بلدة شبعا
منذ 56 mins
28 September، 2024
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