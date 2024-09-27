طوفان مليوني متجدد بصنعاء تحت شعار “يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان”

شهد ميدان السبعين العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانا مليونيا متجددا إسنادا لفلسطين ولبنان تحت شعار (يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان).

ورفع المحتشدون في أكبر ميادين العاصمة صنعاء الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، واللافتات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة ولبنان، والمؤكدة على ثبات الشعب اليمني مع قضايا الأمة.

وأكد بيان المسيرات الاستمرار في الخروج الأسبوعي في مسيرات مليونيه حتى النصر بإذن الله.

وقال البيان مخاطبا الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة “بأن الله معكم ونحن معكم وإلى جانبكم ولن نخذ لكم مهما كانت التحديات والمخاطر فخيار الثبات والصمود هو الخيار السليم والمثمر دائما، استهداف العدو الصهيوني لكم وللشعب اللبناني شهادة بانكم شعوب حية وبأنكم لن تقبلوا بما قبل به غيركم من الخنوع والذلة والمهانة.

كما خاطب السيد حسن نصر الله وحزب الله، بقوله “أنتم أصحاب الانتصار الأول للامة على العدو الإسرائيلي بكم عرفت الأمة الانتصارات وما زالت عبارتكم الخالدة لقد جاء زمن انتصارات وولى زمن الهزائم تتردد في الأفاق وتملا الأرض ثقة بنصر الله ووعده الصادق.

وأكد الثقة بأن حزب الله قادر على أن يلحق هزيمة نكراء على العدو الصهيوني وأن يسجل انتصارا جديدا ضد عدو الأمة وأن يسجل انتصارا جديدا، مؤكدين أن الشعب اليمني مع المقاومة ولن ينس المواقف الصادقة التي ساندته في أصعب الظروف.

وندد بيان المسيرات باستمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني للشهر 12 على التوالي بحق إخواننا الفلسطينيين في غزه بالقتل والتدمير والتجويع والإبادة الجماعية والتهجير وبكل أشكال الإجرام الوحشي.

وأشار إلى أنه بمشاركة ودعم أمريكي وبريطاني وغربي لامحدود، امتد الإجرام الصهيوني إلى الضفة الغربية ومؤخرا إلى لبنان، مستنكرا التخاذل العربي غير المسبوق والصمت العالمي المخزي والمهين تجاه جرائم الكيان.

وهنأ الصنيع الحربي اليمني على ما وصلوا إليه من إنتاج تقنيات حدثيه تمثلت في صناعه صواريخ فرض صوتيه قادره على تجاوز الخطوط الدفاعية للعدو الإسرائيلي.

وبارك استمرار العمليات النوعية لقواتنا المسلحة التي تستهدف قلب كيان العدو يافا المحتلة الذي يسميها العدو تل أبيب في مرحلة التصعيد الخامسة والتي كان آخرها مساء بعمليه نوعيه مسددة وصلت أهدافها بدقه دون اعتراض.

وأشار البيان إلى أن العملية تؤكد أنه لا مكان آمن لمجرمي الحرب الصهاينة، داعيا قواتنا المسلحة للمزيد من العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزه ولبنان.

وأكد البيان الاستمرار على الموقف الثابت الإيماني والمبدئي في مواجهه العدو الصهيوني عدو الأمه الإسلامية الأول ومن خلفه الأمريكي والبريطاني، مشددا على أن هذا الموقف يعتبر شرف لنا ونورثه لأجيالنا ولن تفلح المؤامرات الأمريكية بالتأثير عليه، ولن يتزحزح أو يتراجع.

ويعد طوفان هذه الجُمعة في مسيرات (يمن الإيمان في جهاد وثبات مع غزة ولبنان) بميدان السبعين هو الطوفان البشري المليوني الـ 50 على التوالي الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني منذ الـ 7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

وتشهد العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة منذ مسيرات مليونية في عشرات الساحات أسبوعيا وفاء ونصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لغزة.

المصدر: المسيرة نت