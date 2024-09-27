المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 13:24
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المقاومة الاسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
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السيد عبد الملك الحوثي: حزب الله ألحق أكبر الهزائم بالعدو في مراحل كان فيها لا يمتلك من العدة والعدد ما يمتلكه اليوم
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لن يحقق اهدافه في لبنان ولن يربح هذا التصعيد
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1
منذ 1 ساعة
27 September، 2024
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