سرايا القدس- كتيبة نابلس: يخوض مقاتلونا في بلاطة معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة ويستهدفون التعزيزات العسكرية في شارع القدس بزخات من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:28

سرايا القدس- كتيبة نابلس: يخوض مقاتلونا في بلاطة معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة ويستهدفون التعزيزات العسكرية في شارع القدس بزخات من الرصاص

منذ 39 mins 27 September، 2024
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