اعلام العدو: اندلاع حريق كبير في مستوطنة رمات يشاي اثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:26

اعلام العدو: اندلاع حريق كبير في مستوطنة رمات يشاي اثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

منذ 41 mins 27 September، 2024
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