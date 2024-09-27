مراسل المنار: شهيدان اثر استهداف جيش الاحتلال مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:26
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مراسل المنار: شهيدان اثر استهداف جيش الاحتلال مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
منذ 50 mins
27 September، 2024
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