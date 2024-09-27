المقاومة ‏الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:28

المقاومة ‏الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية

منذ 55 mins 27 September، 2024
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