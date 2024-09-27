المتحدث باسم جيش العدو: أطلقنا صواريخ اعتراضية تجاه 4 طائرات بدون طيار اخترقت المجال البحري من لبنان من جهة رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:28

المتحدث باسم جيش العدو: أطلقنا صواريخ اعتراضية تجاه 4 طائرات بدون طيار اخترقت المجال البحري من لبنان من جهة رأس الناقورة

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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