نجمة داوود الحمراء: نقدم الاسعافات الأولية لرجل أُصيب جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة تجاه طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 11:26

نجمة داوود الحمراء: نقدم الاسعافات الأولية لرجل أُصيب جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة تجاه طبريا

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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