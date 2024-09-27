مراسل المنار: استشهاد 9 مدنيين في غارة استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2024 - 09:18

مراسل المنار: استشهاد 9 مدنيين في غارة استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة شبعا

منذ 60 mins 27 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة