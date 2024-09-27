المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 00:52

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 30 mins 27 September، 2024
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