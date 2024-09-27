وزارة الصحة اللبنانية: 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2024 - 00:52

وزارة الصحة اللبنانية: 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان الخميس

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة