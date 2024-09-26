مولوي: 70 ألفا و100 نازح جراء العدوان الاسرائيلي

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي أن “عدد المواطنين النازحين المسجلين رسميا هو 70 ألفا و100 نازح في 533 مركز إيواء، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ تشرين الأول الماضي، لليوم الرابع على التوالي”، وقال إن “وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان تسعى لتأمين المرضى وذوي الحاجات الخاصة من النازحين، وتأمينهم في مراكز إيواء”.

وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي له الخميس ان “الاستجابة هي للنازحين اللبنانيينـ ولكن انطلاقا من إنسانيتنا ووطنيتنا نحن نقف إلى جانب كل إنسان محتاج، وهناك مراكز إيواء في البقاع مخصصة للسوريين”، وتابع “هناك 13 ألفا و500 سوري تركوا لبنان عائدين إلى سوريا”، وأشاد “بتكاتف الشعب اللبناني وتماسكه خلال هذه الأزمة، في ظل القصف الإسرائيلي على المدنيين”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية ستكون في اجتماعات مفتوحة وعلى تواصل دائم مع المحافظين للوقوف على حاجات النازحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام